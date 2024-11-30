Beşiktaş’a Paulista’dan kötü haber geldi. Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: TRT Spor
Beşiktaş’a Paulista’dan kötü haber geldi. Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

Beşiktaş’a Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan Paulista’dan kötü haber geldi. Tecrübeli savunmacının sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu.

Beşiktaş'ta Maccabi Tel Aviv maçında sakatlanan Gabriel Paulista'dan kötü haber geldi. TRT Spor'un haberine göre; sakatlığı ciddi görünün Brezilyalı stoper, yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacak. Beşiktaş'ın oyuncunun sağlık durumu hakkında kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta Gabriel Paulista, Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlanmıştı.

Paulista, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edememişti. Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna dahil olmuştu.

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