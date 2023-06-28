Beşiktaş'a Premier Lig savunmacısı. Transferde son viraj

Savunmanın merkezini güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotasını Premier Lig'e çevirdi.

Beşiktaş'a Premier Lig savunmacısı. Transferde son viraj

Editör: Ufuk Cingöz

Siyah Beyazlıların, Everton ile sözleşmesi bu ay sona erecek Yerry Mina için girişimlerini sürdürdürdüğü ortaya çıktı.

28 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusuna resmi teklifini ileten Beşiktaş, deneyimli oyuncudan gelecek yanıta kilitlendi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre 1.93 boyundaki Yerry Mina ile Beşiktaş'ın yanı sıra Fulham, Lens, Granada ve Bologna'nın da radarında.

Everton'ın 2018-2019 sezonunda Barcelona'dan kadrosuna kattığı Mina, geride kalan 5 sezonda mavi beyazlılarla 99 karşılaşmaya çıktı.

Mina, geçen sezon Premier Lig'de 7 maçta görev yaptı.

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