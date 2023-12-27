Beşiktaş'a sahasında soğuk duş. 2 farkla yenildiler

Beşiktaş; ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Emlak Konut'u ağırladı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Emlak Konut 2 sayı farkla 86-84 kazandı.

Siyah-Beyazlı ekip bu sonuçla ligde 6. kez sahayı mağlubiyetle terk etti. Emlak Konut ise bu sezon ligdeki 8. galibiyetini aldı.

Mücadelenin ilk periyodu ev sahibi Beşiktaş'ın 22-21'lik üstünlüğüyle bitti. Siyah-Beyazlılar soyunma odasına da 50-41 önde girdi. Üçüncü periyot sonunda Beşiktaş'ın 3 sayılık avantajı (70-67) vardı.

Ancak son bölümde üstünlüğü eline geçiren Emlak Konut maçı 86-84 kazanmayı bildi.

Beşiktaş: 84 - Emlak Konut: 86

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Sertan Kırklar, Ali Rıza Pinat

Beşiktaş: Evans 21, Elif Bayram 13, Krivacevic 4, Nogic 15, Li 21, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Melek Uzunoğlu 3

Emlak Konut: Sehernaz Çidal 11, Smith 18, Gizem Başaran 4, Wiese 26, Jakobsone 2, Fitzgerald 10, Zeynep Şevval Gül 6, Berfin Sertoğlu 9

1. Periyot: 22-21

Devre: 50-41

3. Periyot: 70-67