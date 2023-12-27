Beşiktaş'a sahasında soğuk duş. 2 farkla yenildiler

Kaynak: AA
Beşiktaş'a sahasında soğuk duş. 2 farkla yenildiler
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Emlak Konut karşısında umduğunu bulamadı, 86-84'lük skorla mağlup oldu.

Beşiktaş; ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Emlak Konut'u ağırladı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Emlak Konut 2 sayı farkla 86-84 kazandı.

Siyah-Beyazlı ekip bu sonuçla ligde 6. kez sahayı mağlubiyetle terk etti. Emlak Konut ise bu sezon ligdeki 8. galibiyetini aldı.

Mücadelenin ilk periyodu ev sahibi Beşiktaş'ın 22-21'lik üstünlüğüyle bitti. Siyah-Beyazlılar soyunma odasına da 50-41 önde girdi. Üçüncü periyot sonunda Beşiktaş'ın 3 sayılık avantajı (70-67) vardı.

Ancak son bölümde üstünlüğü eline geçiren Emlak Konut maçı 86-84 kazanmayı bildi.

Beşiktaş: 84 - Emlak Konut: 86
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Sertan Kırklar, Ali Rıza Pinat
Beşiktaş: Evans 21, Elif Bayram 13, Krivacevic 4, Nogic 15, Li 21, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Melek Uzunoğlu 3
Emlak Konut: Sehernaz Çidal 11, Smith 18, Gizem Başaran 4, Wiese 26, Jakobsone 2, Fitzgerald 10, Zeynep Şevval Gül 6, Berfin Sertoğlu 9
1. Periyot: 22-21
Devre: 50-41
3. Periyot: 70-67

besiktas-emlak-konut-980.jpg

İlgili Haberler
Messi’nin 32 milyon Euroluk Ferrarisi olduğu ortaya çıktı. Dünyada 4 tane var
Çıplak duş yasağı korkuttu! James Rodriguez Katar pişmanlığını anlattı
Bahçeşehir Koleji'nde sürpriz ayrılık. Yeni imza da duyuruldu
Bahçeşehir Koleji'nde sürpriz ayrılık. Yeni imza da duyuruldu
Galatasaray'da Süper Kupa öncesi sakatlık krizi. Fenerbahçe karşısında yok
Beşiktaş'tan teklif var mı? Sergen Yalçın açıkladı
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıda. Yönetim gitmesine izin verdi
Son Haberler
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye gelen Afrikalı gencin hayal kırıklığı: 1 liraya aldığı ekmeğin şimdi 10 lira olduğunu öğrendi Video
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye gelen Afrikalı gencin hayal kırıklığı: 1 liraya aldığı ekmeğin şimdi 10 lira olduğunu öğrendi
Tekirdağ'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı Gündem
Tekirdağ'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
Erdoğan başkanlığındaki toplantı başladı. Asgari ücrette kritik buluşma Gündem
Erdoğan başkanlığındaki toplantı başladı. Asgari ücrette kritik buluşma
Messi’nin 32 milyon Euroluk Ferrarisi olduğu ortaya çıktı. Dünyada 4 tane var Spor
Messi’nin 32 milyon Euroluk Ferrarisi olduğu ortaya çıktı. Dünyada 4 tane var
Garanti ve TÜSİAD sürdürülebilir finansın kapılarını araladı Ekonomi
Garanti ve TÜSİAD sürdürülebilir finansın kapılarını araladı
Şiveydiz nedir? Şiveydiz nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Şiveydiz nedir? Şiveydiz nasıl yapılır?