Beşiktaş'a Sergen Yalçın sesleri... Attığı imza kriz yarattı

Sergen Yalçın bu dönem kulüp çalıştırmayacağını söyleyerek tv yorumculuğuna başlamıştı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'ın gönderilmesi ile birlikte onun yerine Sergen Yalçın'ın geleceği yeniden konuşulmaya başladı. Ancak Sergen Yalçın'ın attığı bir imza kriz yarattı. Sergen Yalçın'ın hali hazırda Ekol TV ile yapılmış bir sözleşmesi bulunuyor.

HASAN ARAT’IN İSTİFASI VE YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Beşiktaş’ta üst üste gelen Göztepe ve Makkabi Tel Aviv maçlarındaki yenilgilerin ardından istifalar ve görevden olmalar ardı ardına gelmişti. Samet Aybaba ve Friedel'i gönderen Beşiktaş'ta Hasan Arat önce Futbol A.Ş. görevinden, ardından da başkanlık görevinden istifa etmişti. Bugün de teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Giovanni van Bronckhorst'ın gönderilmesi Sergen Yalçın'ın onun yerine takımın başına geçeceği beklentilerini artırdı.

TARAFTAR SERGEN YALÇIN’I İSTİYOR

Yeniden teknik direktör arayışına girişen Beşiktaş yönetiminin listesinin başında Sergen Yalçın bulunduğu belirtiliyor. Sergen Yalçın aynı zamanda Beşiktaş taraftarının da istediği ve sosyal medyada sıklıkla dile getirilen isim.

Yeniden Beşiktaş’a dönmesi beklenen Sergen Yalçın’ın Ekol TV ile yaptığı sözleşme ise önünde engel teşkil ediyor. Yakın zamanda Beşiktaş yönetimi ile masaya oturması beklenen Sergen Yançın'ın sözleşme krizinin ne şekilde çözüleceği ise merak ediliyor.