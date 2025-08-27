Beşiktaş'a Sterling transferinde Londra engeli!

Beşiktaş’ın transfer gündemine aldığı Raheem Sterling 3 Premier Lig kulübü sıraya girmiş durumda.

CHELSEA BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEDİ

Daily Mail’in haberine göre Chelsea, İngiliz yıldızı yaklaşık 23,5 milyon euro karşılığında satmaya hazır. Ancak Beşiktaş bu transferde yalnız değil.

PREMİER LİG EKİPLERİ DEVREDE

Sterling’i kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında West Ham, Fulham ve Crystal Palace da yer alıyor. Yıldız oyuncunun önceliğinin de Londra’da kalmak olduğu belirtiliyor.

Sterling’in geleceğinin transfer döneminin son günlerinde netleşmesi bekleniyor.