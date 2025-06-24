Beşiktaş'a sürpriz öneri: Inter'in forveti İstanbul yolcusu mu?

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Beşiktaş'a sürpriz öneri: Inter'in forveti İstanbul yolcusu mu?

Immobile ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'a Inter'in yıldız forveti önerildi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor.

Ciro Immobile'den beklediği performansı alamayan ve forvet arayışlarına başlayan siyah beyazlılar aradığı forveti yine İtalya'da buldu.

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre, Inter'in İranlı yıldızı Mehdi Taremi Beşiktaş'ın gündemine geldi. Fakat Beşiktaş ile Inter arasında doğrudan bir temas henüz gerçekleşmedi.

Taremi'nin menajerinin Türkiye'de kulüp arayışında olduğu ve oyuncuyu Beşiktaş'a önerdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların bu öneriye nasıl yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmadı.

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