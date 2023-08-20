Beşiktaş'a Talisca müjdesi. Suudi Arabistan basınından flaş iddia

Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve şimdilerde ise Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ açıklama yapsa da Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'a Talisca müjdesi. Suudi Arabistan basınından flaş iddia

Editör: Hamza Özalkuş

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca'ya kulübünden izin çıktı.

AÇIKLAMALARIN ARDINDAN FLAŞ İDDİA
Siyah Beyazlıların as başkanı Emre Kocadağ'ın "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi" açıklamasının ardından Suudi Aarabistan'dan bomba bir iddia gündeme geldi.

AL NASSR YEŞİL IŞIK YAKTI
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al Nassr, Talisca'nın takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Al Nassr'ın Talisca konusundaki kararının ardından Beşiktaş'a haber yolladığı ve transfer için masaya oturmaya hazır olduğu aktarıldı.

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