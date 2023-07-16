Beşiktaş'a transferde bir kötü haber daha. Onu da elinden kaçıracak

Beşiktaş, bu transfer sezonunda hayal kırıklıkları yaşamaya devam ediyor.

Siyah beyazlı kulüp İstanbul'a getirdiği Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, uzun süre görüştüğü Dusan Tadic'i de Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.

Beşiktaş şimdi de Roberto Pereyra'yı elinden kaçırmak üzere.

Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunu isteyen Beşiktaş'a güçlü rakipler çıktı.

İtalyan basınında çıkan habere göre yıldız futbolcuya Inter ve Milan da talip oldu.

Böylece Beşiktaş, talip olduğu her futbolcuyla olduğu gibi Pereyra'yla görüşmeleri de uzatınca transfer tehlikeye girdi.

Pereyra, geçen sezon Udinese formasıyla çıktı 34 maçta 5 gol atarken, 8 de asist yaptı.