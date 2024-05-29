Beşiktaş'a tüm borcunu ödedi

Sezonun genel değerlendirmesini yapan Serdar Topraktepe "Hedefimiz kupaydı ve bunu elde ettik. Kupa ile hedefimize ulaştık ve bu bizi mutlu ediyor" diyerek Siyah - Beyazlı yönetime mesaj verdi.

"Başkan Hasan Arat ve yönetim kuruluna bu görevi verdikleri için minnettarım" diyerek sözlerine başlayan Topraktepe şöyle devam etti:

Beşiktaş normal şartlarda her zaman şampiyonluğu hedefler, ancak bu sezon bu hedefin uzağında kaldık. İlk hedef olarak kupa belirledik ve camiamıza bu başarıyı borçlu olduğumuzu hissettik. Teknik direktör olarak kupa kazanmak, futbolcu olarak yaşadığım duygulardan çok daha farklı ve özel.

GHEZZAL'IN FEDAKARLIĞI

Trabzonspor karşısında geriye düşmemize rağmen pes etmedik. Ghezzal, sakatlığına rağmen oynamak için Fransa'ya gidip tedavi oldu ve 'Ne olursa olsun oynamak istiyorum' dedi. Bu tür fedakarlıklar sayesinde maçı kazandık.

HAYALDEN GERÇEĞE

Teknik direktör olarak en büyük zorluklardan biri, maç kazansak bile oynamayan oyuncuları motive etmek. 20 yıl önce Beşiktaş'la kupa kazanacağımı hayal bile edemezdim, ama şimdi buradayım ve kupayı kazandık.

BEŞİKTAŞ RUHU VE MÜTEVAZILIK

Beşiktaş'ın ruhunda mütevazılık var, ancak gerektiğinde agresif olabiliriz. Kırmızı kartımız için, maçın gerilimi içinde dördüncü hakemle konuştuk ve sonuç olarak kırmızı kart gördük.

DESTEK VE YARDIM

Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba gibi isimler, maç öncesinde bizimle görüşerek üzerimizdeki baskıyı hafiflettiler ve sürekli destek oldular.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ VE OYUNCULAR

Beşiktaş'ın başına gelen hocaların hepsi kendini kanıtlamış isimlerdir, ancak bu sezon istenmeyen sonuçlar oldu ve sık teknik direktör değişiklikleri oyuncuları etkiledi. Gelecek sezon için iyi bir başlangıç yapmalıyız.

GENÇ OYUNCULAR VE GELECEK

Genç oyuncularımız bizim için çok değerli. Semih Kılıçsoy gibi gençleri ilk on birde oynatma şansı verdim ve onların gelişimini destekliyoruz.

SEMİH KILIÇSOY'UN POTANSİYELİ

Semih'in saha içindeki bencilliğini atması durumunda, üst düzey bir oyuncu olacağına inanıyorum. O, doğru pasları verme ve asist yapma yeteneklerini geliştirdiğinde inanılmaz bir seviyeye ulaşacak.

GHEZZAL VE TAKIM RUHU

Ghezzal ve diğer oyuncular, takım içinde birlik ortamını pekiştirmemizde bana yardımcı oldular. Semih'in Kasımpaşa maçındaki performansı, sakatlıktan sonra ne kadar iyi durumda olduğunu gösterdi.

YÖNETİMİN KARARLARI

Yönetim, önümüzdeki haftalarda takımın geleceğiyle ilgili bazı kararları açıklayacak. Biz de Samet Aybaba ile kamp yerleri ve dinlenme döneminde yapılacak idmanlar gibi konularda planlamalar yapıyoruz.