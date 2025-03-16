Beşiktaş'a Uduokhai'den kötü haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'a Uduokhai'den kötü haber

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Felix Uduokhai'nin son durumunu açıkladı

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Felix Uduokhai'nin sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun iki ay takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı maçın 55. dakikasında yaşadığı ayak bileği yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Felix Uduokhai’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı ( peroneal tendon dislokasyonu) tespit edilmiştir.

Felix Uduokhai’nin cerrahi tedavi planlaması ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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