Beşiktaş'a ünlü futbolcudan mesaj. Şenol Güneş istesin koşarak gelirim

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Quaresma, yaptığı açıklamalar ile Şenol Güneş'e mesaj gönderdi. Quaresma " Beşiktaş isterse koşa koşa gelirim" dedi.

Beşiktaş'a ünlü futbolcudan mesaj. Şenol Güneş istesin koşarak gelirim

Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızlarından Portekizli Ricardo Quaresma, 39 yaşında olmasına rağmen futbolu bırakmadığını belirterek, "Özel çalışarak hazırlanıyorum. Güçlüyüm. Kendime inanıyorum. Futbol yaşamımda kendimi iyi hissetmediğim an bırakırım" dedi.

Quaresma, Hürriyet'e verdiği röportajda Beşiktaş'a ve Şenol Güneş'e mesaj gönderirken, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluk yaşadığımız teknik direktör Şenol Güneş çok önemli işler yapıyor. Onunla çalışmak çok keyifli. Çünkü hedefleri ve şampiyonluklara endekslenen yapısı var. Hocam isterse seve seve gelirim. Türkiye’den çok önemli ekiplerden teklifler aldım. Ben paradan çok söze inanırım. Ve benim ağzımdan çıkan söz de sonsuza kadar gider. Gelen tekliflere verdiğim yanıt ‘Beşiktaş’tan başka hiçbir takımda oynamam’ oldu. Ve o düşüncemde hala ısrarcıyım.

Yeni sezonda hedefleri olan şampiyonluk düşünen bir takımda yer almak istiyorum. Bu neden Beşiktaş olmasın. Benim için para değil değerler ve zaferler önemli, Türkiye Süper Ligi’ni izliyorum. Bu sezon tüm takımlar çok mücadele ettiler ve yoruldular. Türkiye’de bu sezon Galatasaray şampiyon oldu. İyi kadroları var ama Beşiktaş’ın kadrosu olağanüstü yeteneklere sahip. Futbolculuk dönemimi şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum. Beşiktaş isterse koşa koşa gelirim.

Şampiyonlar Ligi’nde organizasyon muhteşem. UEFA mükemmelin üstünde bir şölen yaptı. Fakat Manchester City ile Inter arasında oynanan finalde sahada sergilenen futbol beni mutlu etmedi. İddia ediyorum, Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi’nde finalde olsaydı, Pep Guardiola ve Simone İnzaghi’nin oynattığı futbolun çok üstünde sistemle oynatırdı. Bence final maçına bu futbol yakışmadı. Ama şölen ve final adı muhteşemdi, Taraftarlar süperdi."

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