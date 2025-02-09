Beşiktaş’a verilen penaltıda karar doğru mu? Eski hakemler ve yorumcular açıkladı

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Soğuk hava ve zorlu zeminin damga vurduğu maçta kritik bir galibiyet alan siyah beyazlılar, Trabzonspor maçı öncesi moral buldu.

Karşılaşmaya en çok damga vuran pozisyon ise Beşiktaş’ın maçın son anlarında bulduğu penaltı oldu. Mustafa Hekimoğlu’nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda hakemin verdiği kararın olduğu olup olmadığı merak edildi. Yorumcular ve eski hakemler penaltı kararının doğru olup olmadığını değerlendirdi. İşte o yorumlar…

Mustafa Çulcu (A Spor): "Çok güzel bir penaltı almış Mustafa, kutluyorum. Evet orada bir temas var, el orada ama o el, penaltı diyebileceğimiz el mi, ona bakalım. Sol eli koydu oraya, temas etti. İki ayağı alçıya almış, bir step yapmış, yere kendisi basarak sanki darbe almış gibi yutturmuş. Penaltıyı almış."

Erman Toroğlu (Ekol TV) : "Beşiktaşlı oyuncu penaltıyı almış, yaptırmış. Penaltı doğru karar. Almış penaltıyı ama Mustafa'yı bıraksaydı ne yapardı? O da tartışılır tabii. Mustafa'ya iyi pozisyon geldi bir tane. Şahane pozisyon geldi. Rakibi arkadan geldi onu geçti. O pozisyonu çabuk bir adam alsa, o defansın ona yetişme şansı yok. Panik yaptı, topu ayağından açtı, kaleci aldı."

Fırat Aydınus (TV 8,5): "Şimdi yukarıdan yapılan müdahale itibariyle pozisyon penaltı. Mustafa'nı şu en son yaptığı şey, yeni şunu söylemek istiyorum... Zaten var olan bir şeyi daha da ambalajlamanıza gerek yok. Zaten o son hareketi yaparken ayaklarda da temas oluşuyor. Şu pozisyon da ben de penaltıya yakınım da, Metin Tekin vardı bilir misin? Faul yapılırdı, yukarıya doğru atardı kendini. Olanı da olmuyormuş gibi gösterirdi. Gerek yok yani."

Bülent Yıldırım (Trio): "Mustafa topu aldı, rakibinden çaldı, güzelce deplase oldu. Murat Paluli arkada kaldı. Sağa doğru çapraz koşu yaparken, Mustafa'nın diz altına bir teması var. Net, tartışmasız penaltı. Mustafa'nın ayağının yere çarpması bir aldatma değil. Sağ ayağını götürdü. O yüzden ayağı yere dengesiz çarptı. Aldatma söz konusu değil. Net bir penaltı. Dikkatsiz hareket."

Deniz Çoban (Trio): "Ali Şansalan'ın penaltıyı çaldıktan beden diline bakalım. Çekti diyor. Bizim gösterdiğimiz temas değil. Eğri gemi doğru sefer olmuş. Alttan diziyle yaptığı müdahale düşme nedeni ama çekme diyor. Ali Şansalan, başka bir şeye penaltı çalmış ama işin içinde başka bir penaltı var. Ali Şansalan, şanslıymış. Ali Şanslan, düşüşle ilgili çektiğini düşünmüş ama başka bir temas var oyuncuyu düşüren. Penaltı doğru."

Bahattin Buran (Trio): "Penaltı benim için de çok net."