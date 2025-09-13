Beşiktaş'a yeniler can verdi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş Başakşehir karşısında yeni transferleriyle güldü.

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Başakşehir'i ağırladı.

Sergen Yalçın yönetiminde taraftarı önünde ilk maçına çıkan Siyah Beyazlılar, yeni transferlerinin katkılarıyla sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri El Bilal Toure ile Cengiz Ünder kaydetti. Ayrıca Vaclav Cerny de Toure'nin attığı golde asisti yapan oyuncu oldu.

