Beşiktaş'a yeniler can verdi

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Başakşehir'i ağırladı.

Sergen Yalçın yönetiminde taraftarı önünde ilk maçına çıkan Siyah Beyazlılar, yeni transferlerinin katkılarıyla sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

???? Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü.



pic.twitter.com/Iw2GX2vOAG — Sports Digitale (@SportsDigitale) September 13, 2025

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri El Bilal Toure ile Cengiz Ünder kaydetti. Ayrıca Vaclav Cerny de Toure'nin attığı golde asisti yapan oyuncu oldu.