Beşiktaş'a yıldız oyuncusu için inanılmaz teklif!

Beşiktaş forması giyen genç futbolcu Semih Kılıçsoy için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Birçok takım ile adı anılan başarılı oyuncu için bu kez çarpıcı bir talip çıktı.

SEMİH KILIÇSOY İÇİN 21 MİLYON EURO

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig'e yeniden yükselen Leeds United, Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak için Beşiktaş'a 21 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Semih için geçtiğimiz günlerde Utrecht'in yaptığı 10 milyon avro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ise reddedilmişti.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.