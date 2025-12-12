Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma rotasyonunu stoper takviyesiyle güçlendirmeyi hedefliyor.

Almanya'ya geri dönmesi beklenen Felix Uduokhai ile yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlı yönetimin gündemine dikkat çeken bir isim dahil oldu.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Beşiktaş, İsviçre'de Lugano forması giyen 26 yaşındaki Antonios Papadopoulos ile ilgileniyor.

Bu sezon toplam 18 maçta forma giyen ve 2 gol atan Yunan asıllı Alman stoperin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ın henüz resmi girişimlerde bulunmadığı ancak Papadopoulos'un durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.