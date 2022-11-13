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Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?

İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan sonra ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 23:27
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Beşiktaş-Alanyaspor maçıyla ilgili TFF'den açıklama

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?
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İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamadan sonra Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu şu açıklamayı yaptı:

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu karar üzerine stat boşaltılmış, stada gelen takımlar da ayrılmıştı.

Beşiktaş-Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağını Türkiye Futbol Federasyonu açıklayacak.

Federasyonun açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor. Maçın Dünya Kupası sonrasına bırakılabileceği belirtiliyor.

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