﻿Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamadan sonra Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu şu açıklamayı yaptı:

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu karar üzerine stat boşaltılmış, stada gelen takımlar da ayrılmıştı.

Beşiktaş-Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağını Türkiye Futbol Federasyonu açıklayacak.

Federasyonun açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor. Maçın Dünya Kupası sonrasına bırakılabileceği belirtiliyor.