Süleyman Seba olsa ne yapardı? Çebi neden yapamadı? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Sezon başında bir karar alınmış, deplasman yasağı kaldırılmıştı.

Ancak uzun ömürlü olmadı bu.

Valilikler devreye girdi bu kez de.

Bazı maçlara yasak koyuldu.

Ben bunu kaza olmasın diye araba kullanmayı yasaklamaya benzetiyorum.

İlk Trabzonspor - Galatasaray maçı için alınmıştı valilik tarafından böyle bir yasak kararı. Ahmet Ağaoğlu devreye girdi. Yasak kalktı. Gitti Galatasaraylılar maçı izledi. Ne oldu? Kıyamet mi koptu?

Şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi çıktı yasak kararı. Tam valiliği eleştirecektim ki açıklama geldi. Beşiktaş da istemiş meğer bunu.

Şaşırdım. Üzüldüm de...

Ne yani Beşiktaş taraftarına güvenmiyor musunuz?

Aklıma takıldı. Süleyman Seba ne yapardı dedim kendi kendime. Cevabını da buldum.

Seba ezeli rekabet ezeli dostluk derdi hep. Diğer kulüp başkanlarıyla yan yana durur, taraftarlara örnek olmasını isterdi.

Hatta bir de örnek vereyim. 1996 ya da 97 yılıydı. Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'e küfür ediyordu tribündeki bir grup bir maçta. Kalktı yerinden gitti o küfür edenlerin tribününe tam ortalarına oturdu. Küfür bir anda kesildi. Yerini takımı destek tezahüratı aldı.

Olsaydı şimdi Süleyman abi. Eminim bu yasağa karşı çıkar, gerekirse yine gider, taraftarların arasında olurdu. Bu ilkeli de tarih olurdu böylece.

Peki Ahmet Nur Çebi neden yapamadı? Bilemiyorum. Ama şunu anladım ki Seba'nın izindeyiz demekle olmuyor. Uygulama da gerekiyor.

Ahh Süleyman abi. Sadece Beşiktaş değil, Türk futbolu da seni çok özlüyor.