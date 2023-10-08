Beşiktaş'ı Avrupa'da yendi sahasında lig yedincisine yenildi

Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi Lugano, sahasında Servette ile karşı karşıya geldi.

Stadio Comunale di Cornaredo'da oynanan maçı Servette 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 38. dakikada bir dönem Başakşehir forması da giyen Enzo Crivelli kaydetti.

İsviçre Ligi ekibi Lugano, geçtiğimiz hafta Avrupa'da Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmişti.

Bu sonuçla Servette puanını 13'e çıkardı. Lugano ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Lugano, Grasshoppers ile oynayacak. Servette ise Basel ile karşılaşacak.