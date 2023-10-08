Beşiktaş'ı Avrupa'da yendi sahasında lig yedincisine yenildi

Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi Lugano, sahasında Servette ile karşı karşıya geldi.
Stadio Comunale di Cornaredo'da oynanan maçı Servette 1-0 kazandı. Konuk ekibin golü 38. dakikada bir dönem Başakşehir forması da giyen Enzo Crivelli kaydetti.
İsviçre Ligi ekibi Lugano, geçtiğimiz hafta Avrupa'da Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmişti.
Bu sonuçla Servette puanını 13'e çıkardı. Lugano ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Lugano, Grasshoppers ile oynayacak. Servette ise Basel ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi Lugano, sahasında Servette ile karşı karşıya geldi.