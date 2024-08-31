Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike. Maccabi Tel Aviv ile ilgili flaş iddia

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt, Ajax , Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşti.

İstanbul'da oynanacak olan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

TARAFSIZ SAHADA OYNANABİLİR

İsrail basınında geçen haberlere göre Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız bir sahada oynanabilir.

Haberin devamında İsrail takımlarının son zamanlarda Türk ekipleriyle yaptığı basketbol maçları örnek gösterildi.

Maccabi Tel Aviv'in İstanbul'da oynanması planlanan maçı geçmişte Litvanya'ya aldığı aktarıldı.

Başka bir örnek olarak ise Anadolu Efes ile oynayacakları maçın Letonya'da oynandığı belirtildi.

UEFA'nın ise nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

TARAFTARLAR İSYANDA

Beşiktaş taraftarı, başkan Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel'e çağrıda bulunarak maçın İstanbul'da oynanması gerektiğini ifade etti.

UEFA'nın yakın bir zamanda açıklama yapması bekleniyor.