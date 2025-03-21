Beşiktaş’ı bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı: Yönetimin eli kolu bağlandı

Kaynak: Sabah
Beşiktaş’ı bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı: Yönetimin eli kolu bağlandı

Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon için çalışmalara başlasa da ciddi bir tehlike gündeme geldi. Siyah beyazlı yönetimin transfer konusunda elinin kolunun bağlandığı belirtiliyor.

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışan Beşiktaş’ta öncelikle takımdan ayrılacak oyuncuların belirleniyor. Ancak özellikle yüksek maaşlı oyuncuların fazla olması yönetimin elini kolunu bağlıyor.

Sabah’ta yer alan habere göre, Beşiktaş’ta sezon sonu kontratı biten tek futbolcu Kongolu sol bek Arthur Masuaku. Kiralık olarak başka kulüplere giden futbolcularla birlikte mukaveleleri devam eden yabancı oyuncu sayısı 15'i buluyor. Bu durum Beşiktaş'ın transfer çalışmalarındaki hareket alanını kısıtlıyor.

Siyah-beyazlı yönetim, yabancı futbolcu transferindeki dönüşümü sağlamak için mevcut isimlerle sorun yaşamadan, iyi niyetli bir şekilde süreci ilerletmeye çalışıyor.

Böylelikle kadroda düşünülmeyen Ciro Immobile ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi isimler oynatılmaya devam edilerek vitrinde kalmaları sağlanacak.

İki futbolcunun senelik maliyeti Beşiktaş 9 milyon euroyu buluyor.

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