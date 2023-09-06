Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike. Şenol Güneş'i zora sokacak

Editör: Ufuk Cingöz

Süper Lig'i geçen sezon 3. tamamlayan ve bu sezon da 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, transfer sezonunu da hareketli geçirdi.

Siyah beyazlılar Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Onana, Massuaku, Emrecan Bulut, Amartey, Chamberlain, Rebic, Bailly'i kadrosuna katsa da Beşiktaş için tehlike çanları çalmaya başladı.

Beşiktaş'ta forma giyen yabancılardan 8'i Afrikalılardan oluşuyor.

Durum böyle olunca da kadrodaki futbolcunun ocak ayında düzenlenecek Afrika Kupası'na gitmesi ve takımı yalnız bırakması riski doğuyor.

Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek.

Aynı tarihlerde Beşiktaş ligde Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor ile karşılaşacak.

Bu da teknik direktör Şenol Güneş'in kadro planlamasında iyice düşünmesine yol açacak.

Bu araya Beşiktaş'ın tam 6 maçının denk gelmesi, 8 futbolcunun da tamamen takımda olmayacağı anlamını taşımıyor.

Grup aşamalarından sonra her turda takım sayısı azalacağı için futbolcuların geri dönmesi de çabuklaşacak.

İşte Afrika Kupası'na gidecek oyuncular: Vincent Aboubakar- Jean Onana (Kamerun), Ghezzal (Cezayir), Omar Colley (Gambiya), Arthur Massuaku- Jackson Muleka (Demokratik Kongo), Amartey (Gana), Bailly (Fildişi Sahili)