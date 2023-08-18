Beşiktaş'ı dünyanın en coşkulu taraftar grubu olarak açıkladı. Ultras'tan olay paylaşım

Dünyanın en büyük Ultras hesaplarından birisi olan ''Casual Ultra Official'', Türkiye'de en beğendiği taraftar grubunu açıkladı.

Turkish Ultras Twitter hesabı, Casual Ultra Official'a, ''Türkiye'de en beğendiğin taraftar grubu hangisi?'' sorusunu sordu.

''BİRİNCİYİ SEÇMEM GEREKİRSE BEŞİKTAŞ''

Ultra grubunun cevabı ise, ''Hmm, söylemesi zor. Bütün Türk grupları gerçekten fanatik. Ama birinciyi seçmem gerekirse Beşiktaş olduğunu düşünüyorum.'' oldu.

Turkish Ultras hesabının yaptığı paylaşım şu şekilde;

''Dünyanın en büyük Ultras sayfalarından birisi olan @thecasualultra'ya sorduk;

+ Türkiye'de en beğendiğin taraftar grubu hangisi?

- Hmm, söylemesi zor. Bütün Türk grupları gerçekten fanatik. Ama birinciyi seçmem gerekirse Beşiktaş olduğunu düşünüyorum.''

''BEŞİKTAŞ'A ZAAFIM VAR''

Daha sonra yapılan bu paylaşımı yanıtlayan Casual Ultra Official, ''Beni yanlış anlamayın, bence tüm Türk grupları harika ama 2017'de Beşiktaş'tan tekne partisinden beri onlara karşı zaafım var.'' ifadelerini kullandı.

İşte yapılan paylaşımlar;