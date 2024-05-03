Beşiktaş'ı Joe Worral coşturdu

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 3-2 mağlup etti.
Beşiktaş’ın gollerini 7’de Colley 65’te Rashica 90+7’de ise Joe Worral kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 5’te Olowoyin ve 68’te Emirhan’dan geldi.
Gelen son dakika golü siyah-beyazlı taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.
Alınan galibiyetin ardından taraftarlar üçlüyü Joe Worral’ın çektirmesini istedi.
Taraftarları kırmamak için hemen kale arkasına giden Joe Worral galibiyet üçlüsünü çektirdi.
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