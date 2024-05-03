Beşiktaş'ı Joe Worral coşturdu

Selahattin Ekrekli
Beşiktaş'ı Joe Worral coşturdu
Sahasında Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş son düdüğün ardından deliler gibi sevindi.

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş’ın gollerini 7’de Colley 65’te Rashica 90+7’de ise Joe Worral kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 5’te Olowoyin ve 68’te Emirhan’dan geldi.

Gelen son dakika golü siyah-beyazlı taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

Alınan galibiyetin ardından taraftarlar üçlüyü Joe Worral’ın çektirmesini istedi.

Taraftarları kırmamak için hemen kale arkasına giden Joe Worral galibiyet üçlüsünü çektirdi.

İlgili Haberler
Alanyaspor ucuz yırttı
Alanyaspor ucuz yırttı
Flaş... Flaş... Ali Koç'un oğluna saldırdılar. İşte görüntüler
Beşiktaş Rizespor maçındaki skandalı açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Beşiktaş öldü öldü dirildi. Son anda galibiyeti buldu
Beşiktaş öldü öldü dirildi. Son anda galibiyeti buldu
Ali Şansalan bu pozisyona penaltı vermedi. Beşiktaş çıldırdı
Ali Şansalan bu pozisyona penaltı vermedi. Beşiktaş çıldırdı
Beşiktaş'ın sevinci yarım kaldı. Taraftarlar şaştı kaldı
Beşiktaş'ın sevinci yarım kaldı. Taraftarlar şaştı kaldı
Ünlü milyarderden Erden Timur'a destek. Ali Koç çok kızacak
Beşiktaş taraftarı çıldırdı. Dakikalarca protesto etti
Beşiktaş taraftarı çıldırdı. Dakikalarca protesto etti
Hasan Arat'tan ünlü televizyoncu ile sürpriz. Kimse fark etmedi
Beşiktaş 10 dakikada her şeyi yaşadı. İzleyenler şok oldu
Son Haberler
Skandal Olay! New York Metrosunda Bir Kişi, Etraftakileri Aldırmadan Tuvaletini Yaptı Video
Skandal Olay! New York Metrosunda Bir Kişi, Etraftakileri Aldırmadan Tuvaletini Yaptı
Almanlar Türk Gelin Alma Geleneğine Şaşkın Gözlerle Tanık Oldu! Video
Almanlar Türk Gelin Alma Geleneğine Şaşkın Gözlerle Tanık Oldu!
Kadın elindeki kalbi göstererek büyü yaptığını iddia etti! Video
Kadın elindeki kalbi göstererek büyü yaptığını iddia etti!
Birkaç kez izleyip şaşıracağınız kaza anları videosu 'şansa yaşıyoruz' dedirtti Video
Birkaç kez izleyip şaşıracağınız kaza anları videosu 'şansa yaşıyoruz' dedirtti
Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü Gündem
Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü
Durduğu yerde 3 ayrı kazaya karışan motosiklet rekor kırdı Video
Durduğu yerde 3 ayrı kazaya karışan motosiklet rekor kırdı
İzmir'de bir marketin şarküteri rafına giren kedinin videosu tepki topladı Video
İzmir'de bir marketin şarküteri rafına giren kedinin videosu tepki topladı