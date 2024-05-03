Beşiktaş'ı Joe Worral coşturdu

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş’ın gollerini 7’de Colley 65’te Rashica 90+7’de ise Joe Worral kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 5’te Olowoyin ve 68’te Emirhan’dan geldi.

Gelen son dakika golü siyah-beyazlı taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

Alınan galibiyetin ardından taraftarlar üçlüyü Joe Worral’ın çektirmesini istedi.

Taraftarları kırmamak için hemen kale arkasına giden Joe Worral galibiyet üçlüsünü çektirdi.