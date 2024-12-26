Beşiktaş’ı Ocak’ta zorlu fikstür bekliyor

Sezona büyük beklentilerle başlayan Beşiktaş, Aralık ayında ise hüsran yaşadı. Siyah beyazlılar, lider Galatasaray’ın 18 puan gerisine düşerken UEFA Avrupa Ligi’nde ise üst tura çıkma ihtimalini zora soktu.

Siyah beyazlılarda yaşanan yönetim krizi sonrası Başkan Hasan Arat istifa ederken 29 Aralık’ta olağanüstü seçim yapılacak. Seçimde Arat sonrası göreve gelen Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı aday oldu.

Alınan kötü sonuçlar sonrası Teknik Diretkör van Bronkhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta göreve gelen Serdar Topraktepe’de çare olamadı. Takım içinde çıkan sorunlar, savunmada ve hücumda yaşanan problemler ve oynanan etkisiz oyun taraftarların tepkisini çekerken gözler seçim sonrasına çevrildi. 29 Aralık’ta seçilecek yönetimin ilk olarak teknik direktör ve ara transferdeki hamleleri belirlemesi gerekiyor.

OCAK AYINDA ZORLU FİKSTÜR

Büyük sorunlarla boğuşan Beşiktaş’ı Ocak ayında zorlu fikstür bekliyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig’de, UEFA Avrupa Ligi’nde ve Türkiye Kupası’nda zorlu rakiplerle karşılaşacak.

Ocak ayında Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Bodrum FK, Samsunspor ve Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kupada ise Sivasspor'u ağırlayacak.



Beşiktaş, ocak ayında Avrupa'daki grup maçlarını tamamlayacak. 22 Ocak tarihinde Athletic Bilbao ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 30 Ocak'ta ise Twente ile kozlarını paylaşacak.