Beşiktaş’ı şoke eden rapor ortaya çıktı: 1 yılda büyük zarara neden oldular

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Adalı, eski yönetimin usulsüz uygulamaları konusunda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi. Adalı, “ Her kuruşun hesabını soracağız. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

ŞOKE EDEN RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Milliyet’ten Cengiz Malgır’ın haberine göre Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki eski yönetimin neden olduğu zararlar ve usulsüzlükler konusunda 127 sayfalık rapor yazdı. Söz konusu rapora göre Beşiktaş’taki finansal sorunlar Hasan Arat döneminde katlanarak arttı ve sürdürülemez boyutlara ulaştı. 21 Şubat’ta Divan Kurulu Başkanlığına teslim edilen rapor kulüp üyelerine de gönderildi. Cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu toplantısında özet olarak okunması beklenen raporda şu tespitler yer aldı:

331 milyon lira olan faiz gideri 2 milyar liraya çıktı. Faaliyet zararı 4 milyar liraya yükseldi.

Önceki sezon 3-3,5 milyon euro seviyesinde olan aylık futbolcu ücretleri bu sezon 7,5 milyon euroya çıktı.

Amatör branşlardaki zarar 3-4 milyon eurodan 15- 16 milyon euroya yükseldi.

31 Kasım 2023 tarihinde 3 milyar 746 milyon lira olan kısa vadeli yükümlülükler 30 Kasım 2024 itibariyle 8 milyar 43 milyon liraya yükseldi. Uzun vadeli yükümlülüklerin 4 milyar 920 milyon liradan, 6 milyar 874 milyon liraya çıktığı belirtildi.

Beşiktaş JK ve bağlı ortaklıklarının konsolide borç ve yükümlülükleri son bir yılda 6 milyar 252 milyon lira (%72) artarak 14 milyar 918 milyon liraya ulaştı. Nakit çıkışı gerektiren borçların 12 milyar 129 milyon lira olduğu aktarıldı. Beşiktaş’ın Hasan Arat’ın görevde olduğu 2024 yılında finansal disiplinden uzaklaştığına dikkat çekildi.

Borçların üçte birini oluşturan banka ve faktoring kuruluşlarına ait olan borçlar 1 yıl önce 3,4 milyar liraydı. Bu borçlar 1 yılda 1 milyar 395 milyon lira arttı ve 4 milyar 789 milyon liraya ulaştı. Son mali genel kurulda 2 milyar lirayı bulacağı düşünülen faiz giderlerinin bu borç artışıyla birlikte 2 milyar lirayı aşacağına vurgu yapıldı.

Ticari borçların 2023 Kasım - 2024 Kasım döneminde %75 artarak 1,5 milyar liradan 2,7 milyar liraya çıktığı kaydedildi. Bu borcun ağırlıklı olarak futbolcu bonservis bedellerinden kaynaklandığı belirtildi. Finansal borçların 2023 yılı Kasım ayına göre bir yılda 1,4 milyar lira artarak 4,8 milyar lira seviyesine çıktığı kaydedildi.

İHALE YAPILMADI

2024 yılında gerçekleştirilen çatı membran değişimi, stat aydınlatma projesi, çim saha yenileme gibi büyük ölçekli harcama gerektiren işlerin ihalesiz, teklif alma usulüyle yapıldığı tespit edildi. Çatı membranı için sadece iki firmadan teklif alındığı ve daha yüksek teklif veren şirketle 1 milyon 195 bin 200 euro tutarında sözleşme yapıldığı belirlendi. Diğer teklifin ise 951 bin 318 bin euro olduğu aktarıldı.

Stat aydınlatması, membran aydınlatması ve diğer ışık işleri için 2 milyon 250 bin euro tutarında sözleşme yapıldığı tespit edildi. Aynı iş için farklı bir şirketten 2024 Mayıs ayında gelen daha düşük teklifin Denetim Kurulu’ndan gizlendiği kaydedildi.

Tüpraş Stadı ve BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yer alan çimlerin yenilenmesi için 19 milyon 750 bin TL ve 662 bin 400 euro tutarında iki ayrı sözleşme yapıldığı belirlendi. Bu sözleşmelerin de ihaleye çıkılmadan, teklif alma yoluyla yapıldığına dikkat çekildi. Denetim Kurulu, kulübün varsa uğradığı zararların tespiti ve gerekli hukuki-idari işlemlerin başlatılması çağrısında bulundu.

5553 ÜYELİK TÜZÜĞE AYKIRI VEYA ŞÜPHELİ

Ahmet Nur Çebi’nin başkanlık koltuğunda oturduğu 2023 yılındaki üyelik işlemlerine ilişkin bazı bilgiler de rapora yazıldı. Buna göre 2023 yılında toplam 5553 kişinin kulüp tüzüğüne aykırı veya şüpheli olarak üye yapıldığı tespit edildi.

2023 yılında toplam 10315 kişi kulübe üye oldu. 30 Kasım 2023 tarihinde yaklaşık 7 milyon lira yeni üye giriş bedeli ve aidat girişi belirlendi. Bir günde kaydedilen bu yüksek miktar, şüpheli ve hayatın doğal akışına aykırı olarak not edildi.

3743 kişinin üyelik başvuru formunda üyelik referansının bulunmadığı tespit edildi. 223 kişinin üyelik başvuru formunda kendi imzasının bile bulunmadığı belirlendi. 455 kişinin üyelik başvuru formundaki referans imzaları şüpheli bulundu.