Beşiktaş'ı uçuracak kanat hamlesi: Premier Lig'in yıldızına rekor teklif!

Transferde hız kesmeyen Beşiktaş, sürpriz bir hamleyle Premier Lig devi Arsenal’in yıldızı Leandro Trossard için devreye girdi.

BEŞİKTAŞ'TAN 22 MİLYON EURO’LUK TEKLİF

Indykaila News’in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 30 yaşındaki Belçikalı yıldız için Arsenal’e 22 milyon Euro’luk resmi teklif sundu.

CERNY SONRASI BİR TAKVİYE DAHA

Son olarak Vaclav Cerny transferini bitiren Beşiktaş, kanat hattını önemli bir isimle daha güçlendirmek istiyor. Trossard ise listenin en üst sırasınd​​​​​​​a yer alıyor. ​​​​​​​

ARTETA’NIN PLANLARINDA YOK

Premier Lig'de sezonun ilk 3 haftasında yalnızca 1 maçta 37 dakika forma giyebilen Trossard, teknik direktör Mikel Arteta’nın planları arasında yer almıyor. Arsenal ise sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

YÖNETİM ŞARTLARI ZORLUYOR

Beşiktaş yönetimi, kadroya katılması halinde hücum hattında büyük fark yaratacağı düşünülen Trossard için tüm şartları zorlama kararı aldı.