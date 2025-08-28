Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Solskjaer'den sürpriz tercihler: O isim kadroda yok!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Solskjaer'den sürpriz tercihler: O isim kadroda yok!

Beşiktaş'ın Konferans Ligi Play Off Turu'nda Lausanne ile oynayacağı rövanş maçının kadrosu belli oldu.

Beşiktaş Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne'ı Tüpraş Stadyumu'nda ağırlıyor.

Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Solskjaer'in sürpriz tercihleri dikkat çekerken ismi ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Keny Arroyo maç kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın ilk 11'i şu şekilde:

Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Emirhan Topçu, Rafa Silva, Joao Mario, Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Necip Uysal, Kartal Kaya Yılmaz, Ernest Muçi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan

Son Haberler
Fenerbahçe yönetiminden Ali Koç'a Mourinho baskısı
Fenerbahçe yönetiminden Ali Koç'a Mourinho baskısı
Ünlü Doç. Dr. Yavuz Dizdar’dan şaşırtan açıklama! ”SMA’lı çocuk görünce üzülmüyorum, çünkü..."
Ünlü Doç. Dr. Yavuz Dizdar’dan şaşırtan açıklama! ”SMA’lı çocuk görünce üzülmüyorum, çünkü..."
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Solskjaer'den sürpriz tercihler: O isim kadroda yok!
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Solskjaer'den sürpriz tercihler: O isim kadroda yok!
CHP’li Başkana ‘Özlem Çerçioğlu’ şoku! İfadeye çağrıldı
CHP’li Başkana ‘Özlem Çerçioğlu’ şoku! İfadeye çağrıldı
'Suriye Altını' mağduru olmayın! Uzmandan bomba ipucu
'Suriye Altını' mağduru olmayın! Uzmandan bomba ipucu