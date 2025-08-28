Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Solskjaer'den sürpriz tercihler: O isim kadroda yok!

Beşiktaş Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne'ı Tüpraş Stadyumu'nda ağırlıyor.
Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Solskjaer'in sürpriz tercihleri dikkat çekerken ismi ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Keny Arroyo maç kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ın ilk 11'i şu şekilde:
Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Emirhan Topçu, Rafa Silva, Joao Mario, Tammy Abraham
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Necip Uysal, Kartal Kaya Yılmaz, Ernest Muçi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan