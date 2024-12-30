Beşiktaş’ın 2 oyuncusuna talip çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ın 2 oyuncusuna talip çıktı

Beşiktaş’ta ara transferde gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merakla bekleniyor. Siyah beyazlıların 2 oyuncusuna talip çıktığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta Serdal Adalı’nın Başkan seçilmesi sonrası ara transferde yapılacaklar merak konusu oldu. Siyah beyazlılarda gelecekler kadar gidecek oyuncular da ara transferde önemli yer tutuyor. Gelen son bilgilere göre Beşiktaş’ta 2 oyuncuya talip çıktı.

Talip çıkan oyuncular içindeki en büyük sürpriz Muleka oldu. Kariyerine Suudi Arabistan’da kiralık olarak devam eden Massuaku, Belçika ekibinin radarına girdi. Belçika basınında çıkan haberlere göre, UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir’in rakibi olan Cercle Brugge, Muleka’ya talip oldu. Belçika'ya dönmeye sıcak bakan Muleka da, siyah-beyazlı kulüpten bu transfere kolaylık sağlamasını talep edecek. Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki forvet, 1 milyon euro bedelle Al-Kholood'a kiralanmıştı. Muleka, Suudi Arabistan ekibi ile çıktığı 11 maçta 2 gol ve 2 asist üretti.

MASSUAKU YUNAN EKİBİNİN RADARINDA

Öte yandan Beşiktaş’ta taraftarların büyük tepki gösterdiği Massuaku Yunan ekibinin radarına girdi. Tecrübeli oyuncunun menajeri, Yunanistan ekiplerinden Aris ile görüştü. Deneyimci oyuncunun kariyerine Yunansitan’da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Massuaku bu sezon çıktığı 23 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

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