Beşiktaş’ın 2 süper silahı derbiyi bekliyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray derbisine çıkacak. Siyah beyazlılarda en önemli hücum silahlarının Immobile ve Rafa Silva olması bekleniyor. Sezon başında Beşiktaş’a gelen 2 yıldız, oynadıkları oyunla taraftarın sevgilisi olurken dev derbide de en önemli gol silahı olarak öne çıkması bekleniyor.

Immobile, Süper Kupa'da oynanan ve 5-0 kazanılan derbide Galatasaray ağlarına 2 gol atmıştı. İtalyan golcü, bu kez Rams Park'ta fileleri havalandırmaya çalışacak. Rafa Silva da Süper Kupa'daki derbide 1 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.

IMMOBILE İLKİN PEŞİNDE



Süper Lig'de forma giydiği son dört maçta da gol atan Ciro Immobile, bu sezon üst üste beş karşılaşmada gol sevinci yaşayan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkacak. İtalyan santrfor, bu uzunlukta bir seri yakaladığı son süreci Aralık 2020-Ocak 2021 arasında Lazio formasıyla 5 maçta yaşadı. Yaşadı.