Beşiktaş’ın 2 süper silahı derbiyi bekliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ın 2 süper silahı derbiyi bekliyor

Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçında 2 süper yıldızına güveniyor. Siyah beyazlıların gol yükünü sırtlayan Immobile ve Rafa Silva, derbide siyah beyazlıların en önemli silahları olarak öne çıkacak.

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray derbisine çıkacak. Siyah beyazlılarda en önemli hücum silahlarının Immobile ve Rafa Silva olması bekleniyor. Sezon başında Beşiktaş’a gelen 2 yıldız, oynadıkları oyunla taraftarın sevgilisi olurken dev derbide de en önemli gol silahı olarak öne çıkması bekleniyor.

Immobile, Süper Kupa'da oynanan ve 5-0 kazanılan derbide Galatasaray ağlarına 2 gol atmıştı. İtalyan golcü, bu kez Rams Park'ta fileleri havalandırmaya çalışacak. Rafa Silva da Süper Kupa'daki derbide 1 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.

IMMOBILE İLKİN PEŞİNDE

Süper Lig'de forma giydiği son dört maçta da gol atan Ciro Immobile, bu sezon üst üste beş karşılaşmada gol sevinci yaşayan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkacak. İtalyan santrfor, bu uzunlukta bir seri yakaladığı son süreci Aralık 2020-Ocak 2021 arasında Lazio formasıyla 5 maçta yaşadı. Yaşadı.

Son Haberler
Gümrük kapısında 103 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük kapısında 103 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Annem Ankara Cannes’da tanıtıldı
Annem Ankara Cannes’da tanıtıldı
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk tüyosu: Maximin yanlış oynatılıyor
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk tüyosu: Maximin yanlış oynatılıyor
Hakkari'de su samuru görüldü
Hakkari'de su samuru görüldü
Kriket dünyasını sarsan istifa: Gary Kirsten bıraktı
Kriket dünyasını sarsan istifa: Gary Kirsten bıraktı