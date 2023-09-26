Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı. Kartal'da 5 isim yok

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in erteleme maçında oynanacak Adana Demirspor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

KAYNAK: İHA
Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı. Kartal'da 5 isim yok

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme müsabakasında Beşiktaş, yarın Adana Demirspor’un konuğu olacak. Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.

Kartal’da Ante Rebic ve Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler statü gereği kafileye dahil edilmedi.

Beşiktaş’ın, Adana Demirspor mücadelesi kamp kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy."

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