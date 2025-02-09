Beşiktaş’ın Ansu Fati ısrarı bitmiyor: Serdal Adalı bizzat görüşecek

Ara transferdeki ilk hamlesini kanat oyuncusu Arroyo ile yapan Beşiktaş, kadrosuna bir kanat oyuncusu daha katmak istiyor. Siyah beyazlıların bir süredir transfer listesinde yer alan Ansu Fati’den vazgeçmediği öğrenildi.

Geçen sezonu kiralık geçiren ve bu sezon Barcelona’da sadece 8 maça çıkabilen genç oyuncu Valencia maçının kadrosuna dahil edilmedi. Teknik Direktör Hansi Flick, 22 yaşındaki oyuncunun kendisine kulüp bulmasını istedi.

Daha önce aralarında Beşiktaş’ın da olduğu kulüplerin tekliflerini reddeden ve Barcelona’da kalmak istediğini dile getiren Ansu Fati’nin artık gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

Yaşanan gelişmeler sonrası Beşiktaş’ın harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Başkan Serdal Adalı’nın önümüzdeki günlerde Barcelona ve Ansu Fati ile görüşerek transferi bitirmeye çalışacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Beşiktaş’ın Ansu Fati için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor.