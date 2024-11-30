Beşiktaş’ın antrenman paylaşımındaki detay dikkat çekti

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar bu mücadele öncesinde hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yardımcı antrenörlerden Serdar Topraktepe'nin antrenmenda yer aldığı görüldü.
Futbol takımımız, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. ????#HTYvBJK pic.twitter.com/9Jg3furota— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 30, 2024
Süper Lig'de Beşiktaş, Hatayspor'la 2 Kasım Pazartesi günü karşılaşacak.
Beşiktaş'ta geleceği tartışılan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la kısa süre içinde yolların ayrılması bekleniyor.