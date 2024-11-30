Beşiktaş’ın antrenman paylaşımındaki detay dikkat çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ın antrenman paylaşımındaki detay dikkat çekti

Süper Lig’de Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş hazılıklara başladı. Siyah beyazlıların antrenman paylaşımındaki detay dikkat çekti.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar bu mücadele öncesinde hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yardımcı antrenörlerden Serdar Topraktepe'nin antrenmenda yer aldığı görüldü.

Süper Lig'de Beşiktaş, Hatayspor'la 2 Kasım Pazartesi günü karşılaşacak.

Beşiktaş'ta geleceği tartışılan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la kısa süre içinde yolların ayrılması bekleniyor.

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