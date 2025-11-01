Süper Lig devi Beşiktaş, U 17 Takımı'nın Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Çapanoğlu'nun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."