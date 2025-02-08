Beşiktaş’ın Arroyo transferi olay yarattı

Beşiktaş ara transferde 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo’yu kadrosuna kattı. Ekvadorlu oyuncu ve kulübü ile anlaşan siyah beyazlılar, genç oyuncunun bonservisinin yarısını 5 milyon euro bedelle aldı. Beşiktaş yönetimi oyuncunun bonservisinin yüzde 30’unu daha almak isterse 2.5 milyon euro daha ödeme yapacak.

Arroyo ile 4,5 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş, yarım sezon için 400 bin euro, kalan sezonlarda ise yıllık 800 bin euro garanti ücret ödeyecek. Öte yandan genç oyuncunun gece saatlerinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

ÜLKESİNDE OLAY YARATTI

Beşiktaş’ın yaptığı transfer Arroyo’nun ülkesi Ekvador’da büyük olay çıkarttı. Ekvador basınında çıkan haberlerde “Cheche” lakaplı futbolcu için, “Arroyo’nun Avrupa’da yeni bir takımı var” ifadeleri yer aldı.

Futbolcu için bir mesaj yayınlayan kulübü Independiente del Valle de, “Cheche Arroyo’ya kuruma olan bağlılığı ve özverisi için teşekkür etmek istiyoruz. Teşekkürler ‘Cheche’. IDV her zaman evin olacak” dedi.

İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Dripling becerisi yüksek, asiste yatkın bir isim olarak gösterilen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, solda da görev yapabiliyor, forvet arkasında da becerikli görünüyor. Genç yaşına rağmen Ekvador Milli Takımı’nda da süre almaya başlayan Arroyo, sağ ayağıyla farkını gösterse de, gerektiğinde solunu da kullanabiliyor.