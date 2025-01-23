Beşiktaş’ın Avrupa galibiyeti İspanyol basınında böyle gündem oldu

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Beşiktaş’ın Avrupa galibiyeti İspanyol basınında böyle gündem oldu

Beşiktaş’ın Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etmesi İspanyol basınında geniş yer buldu. Maç sonrası yapılan haberlerde İspanyol ekibinin ilk kez bu kadar kötü bir oyun oynadığının altı çizildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao’ya karşı flaş bir galibiyet aldı. Siyah beyazlılar, kupanın favorileri arasında gösterilen Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş maçına kadar yenilgisi olmayan ve kalesinde sadece 2 gol gören İspanyol ekibinin 4 gol yemesi büyük yankı uyandırdı.

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Beşiktaş’ın flaş galibiyeti İspanyol medyasında da geniş yer buldu. Atılan manşetlerde Athletic Bilbao’nun bu sezon ilk kez bu kadar kötü bir oyunla mağlup olduğunun altı çizildi.

İspanyol basınında Beşiktaş’ın galibiyetine ilişkin atılan manşetler şöyle:

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Marca: "Athletic gemisi İstanbul'da battı. İstanbul'da kaybeden Athletic, ilk yenilgisini aldı. Perşembe günü hedef Viktoria Plzen."

AS: "Athletic'e Türkiye'de kötü hesap. Valverde'nin takımı ilk kez bu halde. Kara gece ve liderliğe veda."

Football Espana: "Athletic, Avrupa'da ilk yenilgisini İstanbul'da aldı. Hayal kırıklığı yaratan bir sonuç. Yine de kendi kaderleri kendi ellerinde olacak.Viktoria Plzen maçındaki galibiyet play-off turundan kaçmaya yetecek."

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