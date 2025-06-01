Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Beşiktaş, Bodrum FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Samsunspor'un son dakikalarda Kayserispor'u mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlılar sezonu 4. sırada tamamladı.

İŞTE OLASI RAKİPLER

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundaki olası rakipleri belli oldu.

- Shakhtar Donetsk

- Braga

- Midtjylland

- Legia Varşova

- Anderlecht

- Partizan

- Sheriff

- Lugano

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'nda ilk maçına 24 Temmuz'da çıkacak. Siyah-beyazlılar rövanş maçında ise 31 Temmuz'da sahada olacak.

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