Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Beşiktaş, Bodrum FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Samsunspor'un son dakikalarda Kayserispor'u mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlılar sezonu 4. sırada tamamladı.
İŞTE OLASI RAKİPLER
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundaki olası rakipleri belli oldu.
- Shakhtar Donetsk
- Braga
- Midtjylland
- Legia Varşova
- Anderlecht
- Partizan
- Sheriff
- Lugano
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'nda ilk maçına 24 Temmuz'da çıkacak. Siyah-beyazlılar rövanş maçında ise 31 Temmuz'da sahada olacak.