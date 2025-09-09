Beşiktaş'ın Aymeric Laporte transferi FIFA'ya bağlı!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Aymeric Laporte transferi FIFA'ya bağlı!

Beşiktaş'ın stoper pozisyonunda gündemine Aymeric Laporte gelmişti. Siyah-beyazlılar, bu transferi bir an önce resmiyete dökmek isterken, bir yandan da FIFA'nın Laporte'un Athletic Bilbao'ya transferi için vereceği kararı bekliyor.

Beşiktaş'ta savunmaya takviye hedefiyle temasta olunan Aymeric Laporte için kritik saatler başladı. Avrupa'da transferin kapandığı son gün evraklarında yaşanan sorun nedeniyle Bilbao'ya gidemeyen tecrübeli oyuncu için İspanyol kulübü FIFA'ya itirazda bulunmuştu.

FIFA, Athletic Bilbao'nun gerekli bilgileri göndermesinin ardından bugün ya da yarın Laporte dosyasını inceleyip karar verecek.

İspanyol basınına göre; daha önce yaşanan olaylar, özellikle Al Nassr tarafından yapılanlar göz önüne alındığında, durumun değişeceği konusunda bir umut vermiyor.

Fenerbahçe'de mutlu son! Yeni teknik direktör belli oldu: Takımın efsane kaptanı yardımcısı olacakFenerbahçe'de mutlu son! Yeni teknik direktör belli oldu: Takımın efsane kaptanı yardımcısı olacak

t-001.jpeg

Galatasaray aradığı forveti buldu! Eski Fenerbahçeli hedefte: Süper Lig'de leblebi gibi gol atmıştıGalatasaray aradığı forveti buldu! Eski Fenerbahçeli hedefte: Süper Lig'de leblebi gibi gol atmıştı

BEŞİKTAŞ FIFA'NIN KARARINI BEKLİYOR

İtirazın olumsuz sonuçlanması durumunda Beşiktaş'ın önü tamamen açılacak. Laporte'nin takımdan ayrılması beklenirken, Beşiktaş yaklaşık 13 milyon euro olan maaşının büyük bölümünü Al Nassr'ın karşılaması halinde tecrübeli stoperi takıma katmak istiyor.

Galatasaray'dan taraftarları kahreden açıklama! Victor Osimhen'in sağlık durumu netleştiGalatasaray'dan taraftarları kahreden açıklama! Victor Osimhen'in sağlık durumu netleşti

İtalyanlar da zulme sessiz kalmadı! Futbol maçında İsrail'e şok protestoİtalyanlar da zulme sessiz kalmadı! Futbol maçında İsrail'e şok protesto

Fenerbahçe açıkladı! Yıldız oyuncu resmen takımdan ayrıldıFenerbahçe açıkladı! Yıldız oyuncu resmen takımdan ayrıldı

NEOM'dan Barış Alper Yılmaz kararı!NEOM'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Son Haberler
Dalaman'da ormanı yakıp kaçtılar! Sabotaj görüntüleri şoke etti
Dalaman'da ormanı yakıp kaçtılar! Sabotaj görüntüleri şoke etti
Galatasaraylı oyuncu etkisi! Selçuk İnan muradına ulaştı
Galatasaraylı oyuncu etkisi! Selçuk İnan muradına ulaştı
Gürsel Tekin’in minibüsünden ‘Aktrol’ çıktı! CHP yönetimine demediğini bırakmadı
Gürsel Tekin’in minibüsünden ‘Aktrol’ çıktı! CHP yönetimine demediğini bırakmadı
Fenerbahçe apar topar göndermişti! Jose Mourinho geri dönüyor: Herkes şok oldu
Fenerbahçe apar topar göndermişti! Jose Mourinho geri dönüyor: Herkes şok oldu
Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu
Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu