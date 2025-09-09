Beşiktaş'ın Aymeric Laporte transferi FIFA'ya bağlı!

Beşiktaş'ta savunmaya takviye hedefiyle temasta olunan Aymeric Laporte için kritik saatler başladı. Avrupa'da transferin kapandığı son gün evraklarında yaşanan sorun nedeniyle Bilbao'ya gidemeyen tecrübeli oyuncu için İspanyol kulübü FIFA'ya itirazda bulunmuştu.



FIFA, Athletic Bilbao'nun gerekli bilgileri göndermesinin ardından bugün ya da yarın Laporte dosyasını inceleyip karar verecek.

İspanyol basınına göre; daha önce yaşanan olaylar, özellikle Al Nassr tarafından yapılanlar göz önüne alındığında, durumun değişeceği konusunda bir umut vermiyor.

BEŞİKTAŞ FIFA'NIN KARARINI BEKLİYOR

İtirazın olumsuz sonuçlanması durumunda Beşiktaş'ın önü tamamen açılacak. Laporte'nin takımdan ayrılması beklenirken, Beşiktaş yaklaşık 13 milyon euro olan maaşının büyük bölümünü Al Nassr'ın karşılaması halinde tecrübeli stoperi takıma katmak istiyor.

