Beşiktaş'ın Başakşehir karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Başakşehir karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Başakşehir ve Beşiktaş, Süper Lig’in 12’nci haftasında karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı başladı.

Başakşehir ve Beşiktaş, Süper Lig’in 12’nci haftasında karşılaşıyor. Maçta ilk yarı başladı. Durum 0-0.

1' Maç başladı

5' Başakşehir'de Piatek'in şutu yan ağlarda gitti.

8' Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Svensson topu geriye doğru çıkardı, Rafa Silva'nın şutunda Muhammed gole izin vermedi.

9' Başakşehir'de Serdar Gürler'in şutunu Mert kurtardı.

15' Başakşehir'de Piatek'in şutu üstten dışarıya çıktı.

20' Gedson Fernandes sarı kart gördü

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Semih.

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