Beşiktaş'ın Başakşehir karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Başakşehir ve Beşiktaş, Süper Lig’in 12’nci haftasında karşılaşıyor. Maçta ilk yarı başladı. Durum 0-0.
1' Maç başladı
5' Başakşehir'de Piatek'in şutu yan ağlarda gitti.
8' Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Svensson topu geriye doğru çıkardı, Rafa Silva'nın şutunda Muhammed gole izin vermedi.
9' Başakşehir'de Serdar Gürler'in şutunu Mert kurtardı.
15' Başakşehir'de Piatek'in şutu üstten dışarıya çıktı.
20' Gedson Fernandes sarı kart gördü
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Semih.
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