Beşiktaş’ın başkan adayı açıkladı: Yerli hoca ile çalışacağız

Beşiktaş’ta 11-18 Mayıs tarihlerinde yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Gürkan Aksoy, basın mensuplarıyla bir araya gelerek plan ve projelerini anlattı.

Adaylığının son yıllardaki kötü yönetimlere isyanın sonucu olduğunu söyleyen Aksoy, ''Taraftar olarak buna karşı çıkmak adına böyle bir organizasyona girdik. Başaracağız. Bu seçim başaramazsak, bir sonraki seçim bu kulüp bizim olacak' dedi.

“BU İŞ PARAYLA DEĞİL, AKILLA OLUR”

Eski yönetimleri eleştiren Aksoy, bu görevi yapacak kişilerin ‘akıl ve liyakat’ sahibi olmasını gerektiğini söyleyerek ''Her başkan cebinden bir miktar sıcak para koydu, bu parayla da Beşiktaş’ı döndürdüğünü düşündüler. Bugün 20 milyar TL’ye yakın bir borçla karşı karşıyayız. Biz bunu görerek yola çıktık. Bu iş parayla değil, akılla olur. Beşiktaş markasının kimsenin cebindeki 1-2 milyon Dolar’a ihtiyacı yok” ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ'IN MALINI SATARAK PROJE ÜRETMEYECEĞİZ''

35’e yakın projelerinin bulunduğunu da belirtti. Aksoy, bunların hayali projeler olmadığını ve Beşiktaş malını satarak proje üretmeyeceklerini belirtti. Mevcut başkan Serdal Adalı'nın Dikilitaş projesini eleştiren Aksoy ''Bu proje genel kurula getirilerek orada tartışılmalı ve genel kuruldan onay alınmalıydı. Neden oldu bittiye getiriyor, bu acele niye'' diye konuştu.

“YABANCI HOCAYLA ÇALIŞMAYACAĞIZ”

Gürkan Aksoy son olarak tercihlerinin yerli olacağını dile getirerek “Yabancı hocayla çalışmayacağız. Bununla ilgili üç tane alternatif hocamız var. Hatta bir tanesine ciddi bir talep de var. Mevcutta çok sıkıntılı topçumuz da var. Bunlardan kurtulduktan sonra hocaların istediği takımların maddi açıdan kurulup kurulamayacağını görmek lazım. Ama savaşan, mücadele eden, Mayısları görebilecek bir takım oluşturacağız'' dedi.