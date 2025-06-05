Beşiktaş’ın 'Berg rüyası'na engel: Kulübü izin vermedi

Beşiktaş’ın transferi için uğraş verdiği Norveçli orta saha oyuncusu Patrick Berg'e kulübünden bir kez daha izin çıkmadı.

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda ara transfer döneminde Norveçli orta saha oyuncusu Patrick Berg için 5 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş ve ancak bu teklif Bodo/Glimt tarafından reddedilmişti. Norveç ekibi 27 yaşındaki oyuncu için o dönem 9 milyon euro talep ederek transferi zora soktu.

BODO/GLIMT: 'PATRICK BERG BU YAZ DA SATILMAYACAK!'

Yaz transfer döneminde Berg için yeni bir hamle yapacağı konuşulan Beşiktaş'a kötü haber çabuk geldi. Dagbladet gazetesinin kulüp kaynaklarından aldığı bilgiye göre; Bodo/Glimt, takım kaptanı Patrick Berg'i yaz transfer döneminde de satmayacak.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Norveç temsilcisinin, Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları play-off turu maçları öncesinde 'takımın beyni' olarak görülen Patrick Berg'i satarak tarihi bir fırsatı kaçırmak istemediği belirtiliyor.

Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçip lig etabına kalırsa tahmini olarak 25 milyon euro geliri kasasına koyacak.

SOLSKJAER 'TARAFTARIN RÜYA OYUNCUSU' DİYE TABİR ETTİ

Teknik direktör Solskjaer de Norveç basınına verdiği röportajda, "Bodo/Glimt'e büyük saygım var ve diğer kulüplerdeki oyuncular hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama Berg Beşiktaş'a karşı çok kez oynadı ve Türk medyasında adı geçtiğinde 'taraftarın rüya oyuncusu' olduğunu anladım" şeklinde konuşmuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da Berg için kış döneminde yaptıkları teklifi doğrulayarak “Berg için ilettiğimiz teklif 4.5-5 milyon euro civarındaydı. Berg gelmeyi çok istiyor fakat kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor" sözlerini kullanmıştı.

Bu sezon Bodo/Glimt formasıyla 31 maça çıkan Patrick Berg, 3 gol atıp 6 da asist üretti.