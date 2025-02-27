Beşiktaş’ın bir numaralı yıldızı Solskjaer: Takımı böyle ayağa kaldırdı

Beşiktaş’ta Solskjaer döneminin başlaması ile yüzler gülüyor. Siyah beyazlılardaki ilk maçında Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup eden Norveçli teknik adam yaptığı dokunuşlarla takıma adeta hayat verdi.

Beşiktaş, Twente’ye 1-0 yenilerek Avrupa Ligi defterini kapatsa da daha sonra çıktığı 5 maçı kazandı.

Ligde Sivasspor, Trabzonspor ve Eyüpspor’u mağlup eden siyah beyazlılar kupada Kırklareli ve Antalyaspor’u yendi. Kupada çeyrek finale çıkan Beşiktaş ligde gözünü 3. sıraya dikti.

Siyah beyazlıların önümüzdeki sezon için umutlu olmasını sağlayan Norveçli teknik adam takımı nasıl ayağa kaldırdığı merak konusu oldu.

TAKIMA HAYAT VERDİ

Solskjaer, geldiği günden itibaren takıma pozitif bir oyun oynatmaya çalıştı. Özellikle son haftalarda yükselen oyunla birlikte hem oyuncular hem de taraftarlar yeniden sahaya konsantre oldu.

Norveçli teknik adam takımı ayağa kaldırırken bazı oyunculara özel dokunuşlar yaptı. Siyah beyazlıların yıldız oyuncularından Rafa Silva zaman zaman kanatta forma giyiyordu. Yıldız oyuncunun kanatta görev aldığı maçlardaki etkisiz oyunu ile dikkat çekiyordu. Solskjaer göreve geldikten sonra Rafa Silva’yı sadece forvet arkasında oynattı ve bu karar yıldız oyuncunun performansının yeniden yükselmesinin önünü açtı.

GENÇ GOLCÜLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ

Öte yandan Solskjaer’in gelişi ile birlikte Masuaku ve Joao Mario’nun yükselen performansı dikkat çekiyor. Siyah beyazlılarda ‘istenmeyen adam’ haline gelen 2 oyuncu son dönemde büyük takdir topluyor. Joao Mario, hücumda ve merkezde etkili oynarken, Masuaku da peş peşe asistler üretti.

Norveçli teknik adam Beşiktaş’ın altyapısından yetişen 2 genç golcü Semih ve Mustafa ile özel olarak ilgileniyor. Solskjaer, geldiği günden itibaren 2 oyuncuya özel çalışmalar yaptırdı. Eyüpspor maçında uzun sürenin ardından golle tanışan Semih Kılıçsoy yaptığı açıklamada ekstra çalışmalar yaparak gol vuruşlarını geliştirdiğini söylemişti.

Öte yandan takım savunması konusuna ayrı bir önem veren Solskjaer takımın duran top ve hava topu savunmalarına da ciddi katkı verdi.