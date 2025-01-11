Beşiktaş'ın Bodrumspor maçında art arda goller!

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Park’ta saat 19:00'da başlayan maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetiyor. Türkmen’in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapıyor.
Beşiktaş, 32. dakikada Cher Ndour'un attığı gol ile 1-0 öne geçti. 39. dakikada ise sahneye Ciro İmmobile çıktı. Onur Bulut'un attığı pasta İmmobile topu ağlara gönderdi. Skor 2-0 oldu.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi