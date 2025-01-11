Beşiktaş'ın Bodrumspor maçında art arda goller!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Bodrumspor maçında art arda goller!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş evinde Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Park’ta saat 19:00'da başlayan maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetiyor. Türkmen’in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapıyor.

Beşiktaş, 32. dakikada Cher Ndour'un attığı gol ile 1-0 öne geçti. 39. dakikada ise sahneye Ciro İmmobile çıktı. Onur Bulut'un attığı pasta İmmobile topu ağlara gönderdi. Skor 2-0 oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi

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