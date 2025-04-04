Beşiktaş’ın bu sezon için tek hedefi kaldı

Göztepe'ye 3 - 1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Beşiktaş'ın, artık tek hedefi ligde ilk dört içinde yer almak kaldı.



5'inci olması durumunda önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gitmeme ihtimali bulunan siyah beyazlıların, kalan 9 maçta maksimum puan toplayarak ligi 3'üncü veya 4'üncü sırada bitirmesi gerekiyor.



YÖNETİMDEN HAKEME BÜYÜK TEPKİ



Beşiktaş'ın daha 3 gün önce Galatasaray'ın yenilmezlik serisine son vererek ezeli rakibini 2-1 yenmesi, kupa için de büyük bir umut doğurmuştu. Ancak Göztepe karşısında 1-0 öndeyken Tayyip Talha'nın kırmızı kart görmesi ve hakem Atilla Karaoğlan'ın ilk yarıda verdiği kararlar tepkilere neden oldu. Atilla Karaoğlan'ın daha önceki bir Beşiktaş maçında benzer pozisyonda tam tersi karar vermiş olması, yönetimin ve taraftarın çok büyük tepkisini çekti. Atilla Karaoğlan'a ateş püsküren siyah beyazlı yönetim, başkan Serdal Adalı'nın Galatasaray maçı öncesindeki yerli ve yabancı hakem konusundaki sert açıklamalarından dolayı ayrıca cezalandırıldıklarını ve bedel ödetildiğini düşünüyor. Bilindiği gibi başkan Adalı, PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.5 milyon TL de para cezasına çarptırılmıştı.



GOLCÜ SIKINTISI GÖRMEZDEN GELİNDİ



Geçen sezon şampiyondan 46 puan fark yiyen siyah beyazlılar, bu sezon da bitime 9 hafta kala liderden 24 puan geride.



2 yıldır kötü kadro planlamasıyla 7 hoca değiştireren Beşiktaş, kalitesi çok tartışılan oyuncuların yanına, bu sezonu tek santrforla geçirmeye kalkarak yeni bir boyut açmıştı. İtalya'dan transfer edilen Immobile'yi lig tecrübesi çok az olan 20 yaşındaki Semih ve hiç olmayan 18 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu ile yedekleyen siyah beyazlılar, 27 maçta sadece 41 gol atabildi. Üstelik Immobile'nin yetersizliği ligin ilk yarısında net olarak görülürken, yeni yönetim de devre arası transfer döneminde santrfor takviyesi yapma gereği duymadı.



Ciro Immobile 23 maçta 6'sı penaltıdan olmak üzere 11 gol atarken, Semih Kılıçsoy, çoğu sonradan oyuna girdiği 26 maçta sadece 4 gol atabildi.



Mustafa Hekimoğlu ise çok az süre aldığı maçlarda gol atamadı. 3 santrforun gol katkısı 27 lig maçında sadece 15'de kaldı. Öyle ki teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer son iki maçta 4 - 6 - 0'la santrforsuz oyuna dönmek zorunda kaldı.



KALAN 9 MAÇIN 6'SI İSTANBUL'DA

İlk dört sırada yer alıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek isteyen Beşiktaş, kalan 9 haftada 6 maçını İstanbul'da oynayacak.



Son 9 haftada İstanbul dışında Göztepe, Alanyaspor ve Bodrumspor deplasmanı bulunan Beşiktaş'ın, diğer 6 maçı İstanbul'da. Bu 6 maçtan Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarını rakip sahada oynayacak olan siyah beyazlılar, Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor ve Ç.Rizespor maçlarını sahasında oynayacak.