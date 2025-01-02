Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig’de ikinci yarının açılışında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Siyah beyazlılar, maç kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

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Beşiktaş, bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Rize’ye giderek kampa girecek.

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

Öte yandan Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı. Siyah beyazlı takımda tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica kadroda yer almadı. İyileşen Ciro Immobile kadroya dahil edildi.

Siyah beyazlıların açıkladığı kadroda şu isimler yer alıyor:

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