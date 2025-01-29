Beşiktaş’ın Cengiz Ünder’den neden vazgeçtiği ortaya çıktı

Beşiktaş ara transferde hücum hattını güçlendirmek için sürpriz bir hamleye imza attı. Siyah beyazlılar Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Cengiz Ünder için teklif yaptı. Beşiktaş’ın Cengiz Ünder hamlesi sosyal medyada tepki çekti. Siyah beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe’de forma şansı bulamayan 27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş forması giymesini istemedi.

Teklifin ortaya çıkmasından sonra çıkan haberde ise Beşiktaş’ın transferden vazgeçtiği belirtildi. Siyah beyazlıların masadan neden kalktığının detayları ortaya çıktı.

Gelen haberlere göre Beşiktaş, Cengiz Ünder’i 1,5 yıllığına satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda el sıkıştı. Öte yandan tecrübeli oyuncunun maaşının yarısını Beşiktaş yarısını ise Fenerbahçe ödeyecekti.

Ancak siyah beyazlılar Cengiz Ünder ile masaya oturduktan sonra transfer rafa kalktı. Çünkü 27 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlıların teklifinden daha fazla maaş istedi. Cengiz’in istediği parayı duyan Beşiktaş yönetimi transferden vazgeçti.

Cengiz Ünder ile başta Torino olmak üzere İtalyan kulüplerinin ilgilendiği belirtiliyor.

Beşiktaş’ın Cengiz Ünder transferinin rafa kalkması sonrası rotasını genç oyunculara çevirdiği gelen haberler arasında yer alıyor.