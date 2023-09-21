Beşiktaş'ın Club Brugge maçı ilk 11'i açıklandı

Beşiktaş, Konferans Ligi D grubu ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Kritik maçın 11'i de belli oldu.

Beşiktaş'ın Club Brugge maçı ilk 11'i açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubunda Beşiktaş, Club Brugge'ye konuk oluyor.

Jan Breydelstadion'da oynanacak mücadeleyi Belaruslu hakem Aleksey Kulbakov yönetecek.

Tirana, Neftçi Bakü ve Dinamo Kiev'i geçip Konferans Ligi gruplarına kalan Beşiktaş, ligde aldığı Trabzonspor yenilgisini Belçika temsilcisini mağlup edip moral kazanmak istiyor.

Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'i de belli oldu;

Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar

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