Beşiktaş'ın çok gizli transfer bombası Alman basınına sızdı. Ortalık ayağa kalkacak

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları büyük bir gizlilik içinde sürdürülüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Transferler bitmeden asla açıklanmayacak" talimatı üzerine yöneticiler çalışmaları kapalı kapılar ardında sürdürüyor.

Ancak bunlardan biri Alman basınına sızdı. Buna göre siyah beyazlı kulüp, Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'ın Türk asıllı Alman yıldızı Kerem Demirbay için girişimlere başladı.

Dört yıl önce Hoffenheim'den 32 milyon euroya Leverkusen'a geçen Demirbay, Alman Milli Takımı'nda da forma giyiyor. 29 yaşında ve 1.83 boyundaki oyuncu orta sahada hem ofansif, hem de defansif olarak görev yapabiliyor. Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.

Kerem, Türkiye Futbol Federasyonu'nun son çıkardığı, 'mavi kart' istisnasına göre yerli statüsünde olarak forma giyebilecek.