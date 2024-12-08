Beşiktaş’ın derbi galibiyeti Avrupa’da manşetlerde: Mourinho yine hayal kırıklığına uğradı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ın derbi galibiyeti Avrupa’da manşetlerde: Mourinho yine hayal kırıklığına uğradı

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ettiği derbi mücadelesi Avrupa basınında manşetlere taşındı. Çıkan haberlerde Moruinho’nun bir kez daha hayal kırıklığına uğradığının altı çizildi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’yi Immobile’nin tek golü ile mağlup etti. Fenerbahçe, bu sonuçla bir derbiden daha mağlup ayrılırken Beşiktaş ise büyük çöküşe flaş galibiyet ile son verdi.

Avrupa basını, Beşiktaş’ın derbi galibiyetini Mourinho üzerinden manşetlere taşıdı. Çıkan haberlerde Portekizli teknik adamın Fenerbahçe’nin başında bir derbide daha mağlup olduğuna dikkat çekilerek şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın farkı açabileceğinin altı çizildi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin derbide deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olması Avrupa basınında da manşetleri süsledi.

OJogo: Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalabilir.

ABola: Beşiktaş'ın Mourinho'ya karşı kazandığı maçta Gedson Fernandes kırmızı kart gördü.

Record: Mourinho'nun Fenerbahçe'si derbide kaybetti. Galatasaray farkı açabilir.

Corriere dello Sport: Ciro Immobile, Türkiye Süper Ligi'nin 15. haftasında Jose Mourinho ve Edin Dzeko'dan oluşan Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandığı İstanbul derbisinde Beşiktaş'la kutlama yapıyor.

Tuttomercato: Devlerin mücadelesini Immobile kazandı: Mourinho 1-0 mağlup, Galatasaray farkı açabilir.

AS: Bir Türk derbisi daha, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'si için bir hayal kırıklığı daha.

Son Haberler
Beşiktaş’ın derbi galibiyeti Avrupa’da manşetlerde: Mourinho yine hayal kırıklığına uğradı
Beşiktaş’ın derbi galibiyeti Avrupa’da manşetlerde: Mourinho yine hayal kırıklığına uğradı
Bodrum sular altında kaldı! Yollar trafiğe kapandı
Bodrum sular altında kaldı! Yollar trafiğe kapandı
Petrol istasyonunda korkutan anlar: Traktörle pompayı yıktı
Petrol istasyonunda korkutan anlar: Traktörle pompayı yıktı
Güney Kore'de eski bakan Kim Yong-hyun tutuklandı
Eski Savunma Bakanı tutuklandı
Seyir halindeki aracın önüne çıktı
Seyir halindeki aracın önüne çıktı