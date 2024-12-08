Beşiktaş’ın derbi galibiyeti Avrupa’da manşetlerde: Mourinho yine hayal kırıklığına uğradı

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’yi Immobile’nin tek golü ile mağlup etti. Fenerbahçe, bu sonuçla bir derbiden daha mağlup ayrılırken Beşiktaş ise büyük çöküşe flaş galibiyet ile son verdi.

Avrupa basını, Beşiktaş’ın derbi galibiyetini Mourinho üzerinden manşetlere taşıdı. Çıkan haberlerde Portekizli teknik adamın Fenerbahçe’nin başında bir derbide daha mağlup olduğuna dikkat çekilerek şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın farkı açabileceğinin altı çizildi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin derbide deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olması Avrupa basınında da manşetleri süsledi.

OJogo: Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalabilir.

ABola: Beşiktaş'ın Mourinho'ya karşı kazandığı maçta Gedson Fernandes kırmızı kart gördü.

Record: Mourinho'nun Fenerbahçe'si derbide kaybetti. Galatasaray farkı açabilir.

Corriere dello Sport: Ciro Immobile, Türkiye Süper Ligi'nin 15. haftasında Jose Mourinho ve Edin Dzeko'dan oluşan Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandığı İstanbul derbisinde Beşiktaş'la kutlama yapıyor.

Tuttomercato: Devlerin mücadelesini Immobile kazandı: Mourinho 1-0 mağlup, Galatasaray farkı açabilir.

AS: Bir Türk derbisi daha, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'si için bir hayal kırıklığı daha.