Beşiktaş'ın derbi zaferi böyle geldi: Solskjaer ve ekibi damgasını vurdu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek kötü geçen sezonda rahat bir nefes aldı. Üst üste yaşanan Gaziantep FK ve Konyaspor yenilgileri sonrası, siyah beyazlı takımın hocası Ole Gunnar Solskjaer doğru teşhis ve uyguladığı tedaviyle derbiye damga vuran isim oldu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Norveçli teknik adam, milli arada birinci yardımcısı Erling Moe ve ekibiyle birlikte Galatasaray’ı tüm yönleriyle analiz etti. Siyah-beyazlılar, orta sahayı kalabalık tutarak daha hareketli bir hücum hattıyla oynamaları halinde dev maçtan galibiyetle ayrılabilecekleri konusunda görüş birliğine vardı.

Bu doğrultuda formsuz golcü Ciro Immobile yedeğe çekildi ve 4-6-0 dizilişi tercih edildi. Rashica ve Muçi’yi kanatlarda, son dönemin tartışılan ismi Joao Mario’yu 10 numara pozisyonunda görevlendiren Solskjaer, Rafa Silva’yı bu kez serbest adam olarak oynattı. Portekizli yıldız delici koşularıyla rakip savunmayı sürekli zorlarken, attığı müthiş golle galibiyette çok büyük pay sahibi oldu.

Solskjaer’in özellikle perşembe ve cuma günü yapılan idmanlarda maçın taktik planı üzerinde durduğu belirlendi. Siyah-beyazlı oyuncuların 4-6-0 dizilişine uyum göstermesi üzerine taktik netleşti.

Orta sahada Gedson-Chamberlain ikilisinden vazgeçmeyen Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray’ın en büyük gol silahı Victor Osimhen’i de çifte kelepçeyle etkisiz hale getirdi. Emirhan ve Paulista maç boyunca Osimhen’e yakın oynarken, dünyaca ünlü Nijeryalı golcüye adeta nefes aldırmadı.

Sarı-kırmızılı futbolcu derbide sadece bir kez gole yaklaştı ama ağları bulamadı. Savunma bekleri Svensson ve Masuaku’nun pozitif performansları da derbi zaferinde öne çıkan diğer faktörlerdi. Bu ikilinin defansif görevlerini aksatmaması sayesinde Galatasaray’ın kanat oyuncuları varlık gösteremedi.