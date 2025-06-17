Beşiktaş'ın derdi büyük! Immobile şart koştu

Beşiktaş'ın yollarını ayırmayı hedeflediği Ciro İmmobile için en ciddi teklif Fiorentina'dan gelmişti. Bu gelişmeye sevinen siyah-beyazlılar, golcü futbolcunun teklifi değerlendirmesini beklerken bu sefer farklı bir engele takıldı. 35 yaşındaki oyuncu, yıllık maliyetinin belli bir bölümünü Beşiktaş'ın karşılamasını istiyor. İtalya'ya dönme fikrine ailesinin orada olmasından dolayı olumlu bakan tecrübeli golcü, transferiyle ilgili henüz karar vermiş değil. Başkan Serdal Adalı'nın indirim önerisini kabul etmeyen Ciro İmmobile, siyah-beyazlılardan senelik 6 milyon euro maaş alıyor.